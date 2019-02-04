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Переговоры по Приднестровью должны стать регулярными — Келин

Политика

Встречи желательно проводить не менее пяти раз в год

Москва, 4 февраля 2019, 13:38 — REGNUM  Россия настаивает на продолжении переговорного процесса по Приднестровью, причём призывает к проведению регулярных встреч по этому вопросу в формате «5+2». Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

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Как уточнил Келин, желательно, чтобы такие встречи проходили «пять-шесть раз в год, как это предусмотрено регламентирующими документами».

«Такая работа позволяет контролировать ситуацию, согласовывать позиции и влиять на эффективность переговорного процесса», — приводит РИА Новости слова главы департамента.

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Напомним, в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» в качестве сторон конфликта участвуют Молдавия и Приднестровье, Россия и Украина выступают гарантами и посредниками, ОБСЕ — в качестве посредников, а Евросоюз и США — как наблюдатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Москве открылось официальное представительство Приднестровской Молдавской Республики. Оно займется помощью приднестровцам, проживающим в России, налаживанием российско-приднестровских связей и интеграцией Приднестровья в российское пространство.

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Приднестровское урегулирование
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