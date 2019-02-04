Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Лидер пакистанской оппозиции призвал СМИ помочь свергнуть правительство

Политика

Асиф Али Зардари призвал СМИ «работать вместе»

Исламабад, 4 февраля 2019, 14:46 — REGNUM  3 февраля председатель оппозиционной «Пакистанской народной партии», бывший президент страны Асиф Али Зардари выступил перед журналистами и призвал их к сотрудничеству.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Зардари заявил: «Я знаю, что вам сейчас приходится нелегко, и мы хотим вам помочь». Экс-президент предложил всем средствам массовой информации помочь «Пакистанской народной партии» и оппозиции в целом свергнуть правительство. В результате, как обещал Зардари, медиа будут более свободными и независимыми.

Ранее средства массовой информации Пакистана столкнулись с рядом ограничений. Так, цензорская служба запретила телеканалам показывать постельные сцены, а также советовала воздержаться от рассказов об убийствах, изнасилованиях и воровстве.

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Зарубежная хроника
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