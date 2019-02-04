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КНДР и Южная Корея вместе отметят столетие движения за независимость

Политика

Речь идёт о столетнем юбилее дня основания Первомартовского движения

Сеул, 4 февраля 2019, 14:06 — REGNUM  Представители Южной и Северной Кореи обсуждают новый проект сотрудничества — совместное празднование столетия основания Первомартовского движения за независимость от японского колониального правления на полуострове. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство объединения.

Рабочая встреча на уровне заместителей министров прошла 1 февраля в центре связи в северокорейском Кэсоне. Предварительная договоренность о проведении совместных праздничных мероприятий была достигнута на переговорах лидеров Северной и Южной Кореи ещё в сентябре 2018 года.

Первомартовское движение имеет очень важное значение в современной истории Кореи и его роль одинаково оценивается по обе стороны межкорейской границы. Оно символизирует волю единого корейского народа к свободе и независимости от иностранного владычества. Как известно, Корея была колонией Японии в 1910—1945 годах и оказалось освобождена ‑ и разделена — в конце Второй Мировой войны.

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Зарубежная хроника
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