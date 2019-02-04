Правительство Южной Кореи выразило озабоченность событиями в Венесуэле

Сеул, , 14:40 — REGNUM Правительство Республики Корея призвало к стабилизации ситуации в Венесуэле и выразило озабоченность текущим политическим кризисом. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства иностранных дел.

Кроме того, правительство объявило о своей готовности оказать содействие в решении гуманитарных проблем и поддержать простых граждан Венесуэлы.

Южная Корея не встаёт на сторону ни действующего президента страны Николаса Мадуро, ни объявившего себя главой государства Хуана Гуайдо. Кризис может быть разрешён только при участии представителей как власти, так и оппозиции и исключительно демократическим путем, убеждены в Сеуле.

Примечательно, что Южная Корея является союзником США, которые сразу же заявили о своей поддержке Хуана Гуайдо.