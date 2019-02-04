Южная Корея отвергла обвинения в нарушении санкций против КНДР

Сеул, , 15:04 — REGNUM Правительство Республики Корея подтвердило соблюдение станционного режима в отношении КНДР, опровергнув доклад японской газеты Kyodo News. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД.

Ранее японская газета Kyodo News, опираясь на данные дипломатических источников, опубликовала доклад, свидетельствующий о поставках Южной Кореей нефти и нефтепродуктов в КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН. В частности, речь идёт об отправке 340 тонн топлива в промежуток с января по ноябрь 2018 года, которые предназначались, как предполагается, для обеспечения работы совместного центра связи в северокорейском Кэсоне.

Впрочем, в МИД Республики Корея заявили, что тщательно согласуют все детали совместных межкорейских проектов с санкционным комитетом Совета Безопасности. Ранее комитет несколько раз делал исключения для осуществления гуманитарных и научных операций, в частности — разрешил поставку лекарств от гриппа и отправку стройматериалов для соединения железных и автомобильных дорог двух стран.