МИД Пакистана выразил поддержку сепаратистам Кашмира перед визитом Моди

Исламабад, , 15:16 — REGNUM 3 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши и лидера «Всепартийной конференции Хурийят» Кашмира Саидом Али Шахом Гилани.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, телефонный разговор состоялся в преддверии визита в штат Джамму и Кашмир индийского премьер-министра Нарендры Моди. Глава пакистанского МИДа обсудил с лидером кашмирских сепаратистов, который находится под домашним арестом, нарушения прав человека в Кашмире, а также усилия Пакистана по защите интересов населения штата.

Гилани, как и ряд лидеров сепаратистского движения «Всепартийная конференция Хурийят» штата Джамму и Кашмир оказался под домашним арестом перед визитом Нарендры Моди. В штате предпринимаются чрезвычайные меры безопасности. В то же время, министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши вылетел в Лондон, чтобы обсудить в британском парламенте проблему нарушения прав человека в Джамму и Кашмире.