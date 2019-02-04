В Пакистане адвокат христианки Асии Биби попросил гражданства в ЕС

Исламабад, , 13:54 — REGNUM 3 февраля юрист Саифа-ул-Мулука, пакистанского адвоката, защищавшего христианку Асию Биби, сообщил, что его клиент попросил гражданство ЕС.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, адвокат Саиф-ул-Мулук начал получать сообщения с угрозами расправы после того, как его подзащитная, христианка Асия Биби была оправдана Верховным судом Пакистана по делу о богохульстве. Почти сразу после оглашения решения Суда адвокат покинул страну и направился в Нидерланды, однако вернулся 26 января, чтобы вновь выступить на стороне Биби в Верховном Суде.

После повторного оправдания христианки он сообщил, что Биби, которую религиозные фанатики пообещали «убить во что бы то ни стало» хочет попросись убежища в США или Канаде.

Сам Саиф-ул-Мулук заявил, что «надеется на признание его заслуг в деле защиты справедливости», поэтому рассчитает не на убежище, а на гражданство в какой-либо стране ЕС.