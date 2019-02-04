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Мусульманская лига «не покинет» правящую партию Пакистана

Политика

Второе крыло «Лиги» сохранит альянс с Имраном Ханом

Исламабад, 4 февраля 2019, 15:50 — REGNUM  3 февраля генеральный секретарь партии «Пакистанская мусульманская лига (Каед-э-Азам)», министр жилищного строительства Тарик Башир Чима заявил, что его партия сохранит альянс с правящим «Движением за справедливость».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Тарик Башир Чима сообщил представителям СМИ: «премьер-министр Имран Хан может оставить нас, если пожелает, но мы никогда не оставим его». Согласно заявлению политика, альянс с правящим «Движением за справедливость» важен не только для самой партии, но и для провинции Панджаб и всего Пакистана.

«Пакистанская мусульманская лига (Каед-э-Азам)», одна из двух «Лиг», действующих на политической арене страны, а также главный союзник правительства в ключевой провинции Панджаб. «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» — одна из главных оппозиционных партий страны, возглавляемая бывшим премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом.

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Зарубежная хроника
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