Мусульманская лига «не покинет» правящую партию Пакистана

Исламабад, , 15:50 — REGNUM 3 февраля генеральный секретарь партии «Пакистанская мусульманская лига (Каед-э-Азам)», министр жилищного строительства Тарик Башир Чима заявил, что его партия сохранит альянс с правящим «Движением за справедливость».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Тарик Башир Чима сообщил представителям СМИ: «премьер-министр Имран Хан может оставить нас, если пожелает, но мы никогда не оставим его». Согласно заявлению политика, альянс с правящим «Движением за справедливость» важен не только для самой партии, но и для провинции Панджаб и всего Пакистана.

«Пакистанская мусульманская лига (Каед-э-Азам)», одна из двух «Лиг», действующих на политической арене страны, а также главный союзник правительства в ключевой провинции Панджаб. «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» — одна из главных оппозиционных партий страны, возглавляемая бывшим премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом.