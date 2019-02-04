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Лидер оппозиции Индии пообещал крестьянам простить все их долги

Политика

Рахуль Ганди обещал помочь крестьянам после победы на выборах

Лидер оппозиции Индии пообещал крестьянам простить все их долги
Индийский крестьянин

Нью-Дели, 4 февраля 2019, 13:47 — REGNUM  3 февраля лидер оппозиционной партии Индийский Национальный Конгресс (ИНК) Рахуль Ганди выступил на предвыборном митинге в Патне (штат Бихар).

По сообщению индийского новостного агентства Live Hindustan, Рахуль Ганди сделал несколько громких заявлений с целью привлечь на свою сторону избирателей. Самым главным обещанием лидера ИНК стала отмена всех долгов по налогам для крестьян. Рахуль Ганди обещал в особенности позаботиться о фермерах штатов Мадхья Прадеш, Чаттисгарх и Раджастхан. Он также подчеркнул, что хочет принести «зеленую революцию» (комплекс мер по радикальному улучшению сельского хозяйства) во все главные аграрные штаты Индии.

Среди мер, предложенных Рахулем Ганди, также прозвучало обещание ввести минимальный доход для всех малоимущих страны. Лидер оппозиции заявил о твёрдом намерении победить на предстоящих всеобщих выборах, а также на местных выборах в штате Бихар.

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Зарубежная хроника
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