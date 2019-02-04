Афганские политики намерены защитить интересы страны на саммите в Москве

Кабул, , 15:01 — REGNUM 3 февраля афганские политики, собирающиеся принять участие в саммите в Москве, опубликовали официальное заявление, согласно которому они обещают защитить национальные интересы и демократические ценности в ходе переговоров в столице Российской Федерации.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в число политиков, намеренных принять участие в московских переговорах, входят бывший президент Афганистана Хамид Карзай, бывший вице-президент Мохаммад Юнус Кануни, бывший губернатор провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) Атта Мохаммад Нур и бывший член движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Салам Заиф.

Афганские политики придают особое значение планирующимся переговорам, так как они могут создать условия для внутриафганского диалога.

В заявлении также сказано, что позиции афганских политиков на переговорах будут основываться на стремлении защитить государственную систему Исламской Республики, институты, обеспечивающие оборону и безопасность страны. Афганские политики также надеются, что переговоры в Москве дополнят усилия, предпринимаемые США.