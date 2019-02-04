Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Глава Афганистана: афганские солдаты не согласны на временный мир

Политика

Это заявление было сделано в ходе выступления на церемонии вручения государственных наград афганским солдатам

Кабул, 4 февраля 2019, 13:12 — REGNUM  Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что Национальные силы безопасности и обороны Афганистана не согласны на временный мир.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», глава государства сделал это заявление в ходе официальной церемонии вручения государственных наград афганским солдатам, принявшим участие в миссии по освобождению 38 пленников из тюрьмы движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ашраф Гани сказал, что Национальные силы безопасности и обороны Афганистана находятся на пути к полной самодостаточности и не готовы принять временный мир, пока афганские солдаты способны продолжать борьбу.

Президент Афганистана подчеркнул, что мирное соглашение, не гарантирующее особую роль Национальных сил безопасности и обороны, не будет принято правительством страны.

Ашраф Гани добавил, что правительственные силы будут продолжать борьбу, пока не будет достигнут прочный мир, и в этом отношении не может быть никаких уступок.

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Зарубежная хроника
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