Глава Афганистана: афганские солдаты не согласны на временный мир

Кабул, , 13:12 — REGNUM Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что Национальные силы безопасности и обороны Афганистана не согласны на временный мир.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», глава государства сделал это заявление в ходе официальной церемонии вручения государственных наград афганским солдатам, принявшим участие в миссии по освобождению 38 пленников из тюрьмы движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ашраф Гани сказал, что Национальные силы безопасности и обороны Афганистана находятся на пути к полной самодостаточности и не готовы принять временный мир, пока афганские солдаты способны продолжать борьбу.

Президент Афганистана подчеркнул, что мирное соглашение, не гарантирующее особую роль Национальных сил безопасности и обороны, не будет принято правительством страны.

Ашраф Гани добавил, что правительственные силы будут продолжать борьбу, пока не будет достигнут прочный мир, и в этом отношении не может быть никаких уступок.