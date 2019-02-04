Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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В афганской провинции Балх уничтожено 10 боевиков

Политика

Операция, в ходе которой были уничтожены боевики, была проведена Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

Мазари-Шариф, Афганистан, 4 февраля 2019, 15:46 — REGNUM  Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) в результате операции, проведённой Военно-воздушными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 10 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama News», целью операции Национальных сил безопасности и обороны, проведенной на территории уезда Чимтал провинции Балх, создать условия для ремонта газовой трубы, которая была уничтожена талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) более двух недель назад.

Операция Национальных сил безопасности и обороны проводилась при активной поддержке авиации. Правительственные силы зачистили район от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после чего были произведены ремонтные работы.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.

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Зарубежная хроника
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