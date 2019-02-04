Тегеран поддержал американскую разведку

Станислав Тарасов, , 13:06 — REGNUM

Ежегодные слушания в американском сенатском комитете по разведке с обсуждением глобальных угроз с участием директора Национальной разведки Дэна Коутса и директора ЦРУ Джины Хаспел стали сенсационными. И вовсе не потому, что набор «угроз» для Вашингтона выглядел банально: КНДР, Иран, Россия, Китай. А потому, что главы американских спецслужб представили отличную от Белого Дома интерпретацию ситуации, что наводит на размышления относительно не только возможностей дальнейшего взаимодействия президента США Дональда Трампа со своими спецслужбами, но и ставит вопросы о выстраивании американской политики в том или ином регионе мира.

Поговорим об Иране, вокруг которого Вашингтон закручивает спираль напряженности на всем Ближнем Востоке. Тем более что, по некоторым данным, после выхода США из ядерной сделки с Тегераном и введения санкций, Пентагон якобы разрабатывает некий «план Б». В этом контексте заявления Коутса и Хаспел относительно Ирана приобретают особую значимость. О чем же они говорили? О том, что Тегеран «технически» соблюдает условия соглашения от 2015 года, в соответствии с которым обязался ограничить свою ядерную программу. Проводилась мысль, что ядерная сделка с Ираном была выгодна для США, вопреки заявлениям Трампа. Сообщалось, что Тегеран продолжает сотрудничество с Россией и Китаем, а также ведущими странами Европейского союза, включая Великобританию. Все они работают на то, чтобы сохранить соглашение после выхода из него Вашингтона. И в данном случае разница в оценках президента и его спецслужб «беспрецедентна по своим масштабам», считает бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ Джон Маклафлин.

В ответ Трамп вызвал на ковер в Овальный кабинет Коутса и Хаспел, а потом в беседе с журналистами заявил, что руководители спецслужб уверяли его в том, что их показания в ходе слушаний в Сенате были «превратно истолкованы» прессой и вырваны из контекста. В то же время президент признал факт наличия разногласий с разведчиками и уточнил: «Я не согласен с некоторыми вещами, которые они говорили. Я думаю, что я прав, но время покажет, вероятно, время докажет мою правоту». Он добавил, что считает ядерную сделку с Ираном «ужасной» и выгодной только для Тегерана. После эти мысли Трамп решил повторить в интервью телеканалу CBS, но с некоторыми важными вариациями. По его словам, он «в целом склонен доверять сотрудникам разведслужб, которых сам и отправил в Иран» (!). Но даже если «ему доложат о выполнении Тегераном всех условий ядерного соглашения, он им не поверит».

Многие эксперты расценили эти заявления как психологическую готовность президента США идти на конфронтацию с Ираном. «Представители разведки кажутся крайне пассивными и наивными, когда дело доходит до опасностей, исходящих от Тегерана, — написал Трамп в своем Twitter. — Они ошибаются! Когда я стал президентом, Иран создавал проблемы на всем Ближнем Востоке и за его пределами. Они (иранцы — С.Т.) тестируют ракеты (например, на прошлой неделе) и делают многое другое, уже балансируя на грани. В Иране экономика сейчас рушится, это единственное, что сдерживает их. Будьте осторожны с Ираном». Отсюда складывается впечатление, что хозяин Белого дома черпает информацию не от своих спецслужб, а из какого-то-другого внешнего источника, предположительно, из Израиля, у которого иная картина видения ситуации в регионе. Что вызывает реакцию работающих в «поле» американских разведчиков, продолжающих давить на Трампа.

Один из них, Альберт Вольф (возможно, псевдоним — С.Т.), работающий в Иракском Курдистане, предал на сайте Атлантического совета гласности некоторые свои суждения, что является беспрецедентным случаем. По его мнению, у Вашингтона «в отношении Ирана нет сейчас достаточной поддержки в международном сообществе», и «Иран может стать для США таким же болотом, как Афганистан и Ирак». В свою очередь аналитик Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Брайан Кац считает, что «администрации Трампа надо сделать несколько шагов в сторону Тегерана для вывода его с орбиты Москвы и Китая». По его мнению, в случай американской военной интервенции против Ирана его «удаление из региона потребует дополнительных военных усилий», а «военную силу придется применять не только против Ирана, но и против сильных негосударственных образований». Помимо того, следует учитывать возможность разрастания военного конфликта и втягивания в него многих сторон. Поэтому разработчикам Пентагона «плана Б» придется «иметь более сложный план региональной войны, чем представлялось еще совсем недавно».

Дело дошло даже до того, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Трампа «доверять докладам своих спецслужб по Тегерану». Что же происходит и неужели президент США действительно готовит войну против Ирана? На наш взгляд, в действиях Трампа много блефа, он на данном этапе решает на «иранском материале» прежде всего свои внутренние проблемы, пытаясь нейтрализовать влияние спецслужб. В то же время он не может не осознавать наличие очевидных сложностей при реализации «плана Б», разыгрывая его пока только на уровне оперативного планирования. Но главная интрига сейчас в том, насколько далеко зайдет его конфронтация с американским разведсообществом, которое пытается удержать президента от необдуманных действий. Трамп посоветовал спецслужбам «снова пойти в школу» — но ведь они могут и ответить.