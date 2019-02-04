Понедельник, 4 Февраля 2019 года
17:54:38 МСК

В афганской провинции Гильменд убит командир талибов*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Командир боевиков был уничтожен в результате авиационного удара, нанесённого силами международной коалиции в Афганистане

Лашкаргах, Афганистан, 4 февраля 2019, 17:54 — REGNUM  Официальные представители властей провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой силами международной коалиции в Афганистане, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Шер Ага.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», силы международной коалиции в Афганистане нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенному на территории уезда Навзад провинции Гильменд.

Помимо Муллы Шер Ага было также уничтожено не менее пяти боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам официальных представителей властей провинции Гильменд, Мулла Шер Ага руководил был одним из ключевых лидеров группировки в регионе, а также был близким родственником Муллы Абдула Манана Ниази, убитого два месяца назад в результате авиационного удара.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить