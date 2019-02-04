В афганской провинции Гильменд убит командир талибов*

Лашкаргах, Афганистан, , 17:54 — REGNUM Официальные представители властей провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой силами международной коалиции в Афганистане, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Шер Ага.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», силы международной коалиции в Афганистане нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенному на территории уезда Навзад провинции Гильменд.

Помимо Муллы Шер Ага было также уничтожено не менее пяти боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам официальных представителей властей провинции Гильменд, Мулла Шер Ага руководил был одним из ключевых лидеров группировки в регионе, а также был близким родственником Муллы Абдула Манана Ниази, убитого два месяца назад в результате авиационного удара.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.