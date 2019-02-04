Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Экс-министр Либерман: арабской партии Израиля самое место в Палестине

Политика

Бывший министр обороны Израиля резко прокомментировал встречу членов арабской партии с президентом Турции

Иерусалим, 4 февраля 2019, 15:28 — REGNUM  Глава партии «Наш дом — Израиль» Авигдор Либерман обрушился с критикой на партию «Объединенный арабский список». Как 3 февраля сообщило израильское информационное агентство Maariv, поводом к резкому комментарию послужила недавняя встреча членов арабской партии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Впервые Эрдоган сказал что-то, с чем можно согласиться. Во время встречи он заявил, что депутаты от Объединенного арабского списка служат интересам палестинцев внутри Израильского Кнессета», — отметил Либерман. Кроме того, бывший министр обороны Израиля заявил, что членам партии самое место в парламенте Палестины.

Также оппозиционный политик уверен, что Израиль обязан поддерживать курдов, «жестоко преследуемых турецким режимом».

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Зарубежная хроника
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