Экс-министр Либерман: арабской партии Израиля самое место в Палестине

Иерусалим, , 15:28 — REGNUM Глава партии «Наш дом — Израиль» Авигдор Либерман обрушился с критикой на партию «Объединенный арабский список». Как 3 февраля сообщило израильское информационное агентство Maariv, поводом к резкому комментарию послужила недавняя встреча членов арабской партии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Впервые Эрдоган сказал что-то, с чем можно согласиться. Во время встречи он заявил, что депутаты от Объединенного арабского списка служат интересам палестинцев внутри Израильского Кнессета», — отметил Либерман. Кроме того, бывший министр обороны Израиля заявил, что членам партии самое место в парламенте Палестины.

Также оппозиционный политик уверен, что Израиль обязан поддерживать курдов, «жестоко преследуемых турецким режимом».