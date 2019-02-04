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Премьер Израиля планирует встретиться с президентом Путиным перед выборами

Политика

Точная дата и место встречи еще неизвестны

Иерусалим, 4 февраля 2019, 13:20 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным до парламентских выборов в Израиле, назначенных на 9 апреля. Об этом 3 февраля сообщило израильское информационное агентство Ynet.

При этом отмечается, что дата и место проведение встречи еще не согласованы.

Напомним, что последний раз премьер Нетаньяху и президент Путин встречались 11 ноября на полях конференции в Париже.

Недавно премьер Израиля провел в Иерусалиме встречу со специальным представителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым.

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Зарубежная хроника
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