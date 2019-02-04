Пограничная служба Израиля задержала вооруженного палестинца в Хевроне

Иерусалим, , 15:18 — REGNUM 3 февраля пограничная служба Израиля (МАГАВ) задержала вооруженного палестинца в Пещере праотцов в Хевроне. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, житель Палестинской Автономии (ПА) попытался затеряться среди туристов.

Известно, что задержанный попытался проникнуть в Пещеру праотцов в Хевроне. Однако бойцы МАГАВ сочли поведение палестинца подозрительным и приняли решение провести дополнительный досмотр. В ходе досмотра у задержанного был обнаружен нож. Задержанный житель ПА не стал оказывать сопротивление полиции и сразу сдался службам безопасности.

Как отметили в пресс-службе МАГАВ, бдительность сотрудников пограничной полиции помогла предотвратить возможный теракт.