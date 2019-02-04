Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Пограничная служба Израиля задержала вооруженного палестинца в Хевроне

Политика

Задержанный пытался скрыться в толпе туристов

Иерусалим, 4 февраля 2019, 15:18 — REGNUM  3 февраля пограничная служба Израиля (МАГАВ) задержала вооруженного палестинца в Пещере праотцов в Хевроне. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, житель Палестинской Автономии (ПА) попытался затеряться среди туристов.

Известно, что задержанный попытался проникнуть в Пещеру праотцов в Хевроне. Однако бойцы МАГАВ сочли поведение палестинца подозрительным и приняли решение провести дополнительный досмотр. В ходе досмотра у задержанного был обнаружен нож. Задержанный житель ПА не стал оказывать сопротивление полиции и сразу сдался службам безопасности.

Как отметили в пресс-службе МАГАВ, бдительность сотрудников пограничной полиции помогла предотвратить возможный теракт.

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Зарубежная хроника
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