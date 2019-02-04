Правительство Индии выделит $6 млрд на проекты развития в Джамму и Кашмире

Нью-Дели, , 13:06 — REGNUM Правительство Индии выделит 6,2 млрд долларов на различные проекты развития в штате Джамму и Кашмир. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», с соответствующим заявлением выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего визита в Джамму, Кашмир и Ладакх 3 февраля.

В рамках указанных проектов развития в регионе будут построены несколько крупных медицинских институтов и госпиталей, мост «Индри-Паттан» длиной 1,64 км через реку Чинаб, ГЭС «Киру» и «Ратл» суммарной мощностью 1 474 МВт, несколько университетов и колледжей.

Нарендра Моди подчеркнул, что правительство уделяет особое внимание развитию транспортной инфраструктуры. В ходе своего визита премьер-министр заложил первый камень в основание нового терминала аэропорта в городе Лех, штат Ладакх, а также тоннеля через перевал Зоджи-Ла. Длина тоннеля составит 14 км, что сделает его самым длинным тоннелем с двухсторонним движением в Азии. Тоннель «Зоджи-Ла» обеспечит круглогодичное сообщение между городами Сринагар, Каргил и Лех. По официальным данным, благодаря новому тоннелю время, требуемое для пересечения перевала Зоджи-Ла, сократится с 3,5 часов до 15 минут.

В ходе своего визита премьер-министр Нарендра Моди пообещал «сломать хребет терроризму в Джамму и Кашмире». Он также выразил надежду, что его партия «Бхаратия джаната парти» («Индийская народная партия» или БДП) одержит победу на грядущих парламентских выборах и он сможет присутствовать на открытии всех новых инфраструктурных проектов в штате в качестве главы правительства. Напомним, что всеобщие парламентские выборы пройдут в Индии в апреле-мае 2019 года.