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Индия использует новейшие технологии для защиты границы с Бангладеш

Политика

Глава МВД Индии Раджнатх Сингх подчеркнул, что новая система позволит положить конец нелегальной миграции из Бангладеш, сократить объемы контрабанды, а также улучшить демографическую ситуацию в регионе

Нью-Дели, 4 февраля 2019, 14:38 — REGNUM  Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх заявил, что для обеспечения полной непроницаемости индийско-бангладешской границы правительство страны применит высокие технологии. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», с соответствующим заявлением глава МВД Индии выступил на митинге в городе Алипурдуар, штат Западная Бенгалия.

В своей речи Раджнатх Сингх подчеркнул, что правительство создаст новую высокотехнологичную интегрированную систему контроля за границей в приграничных штатах Западная Бенгалия и Ассам. Он отметил, что данная система положит конец нелегальной миграции из Бангладеш. По словам главы МВД Индии, правительство рассчитывает таким образом сократить объемы контрабанды, улучшить демографическую ситуацию в регионе и упорядочить систему безопасности вдоль восточной границы Индии.

Раджнатх Сингх также подчеркнул, что центральное правительство уже затребовало у властей штата Западная Бенгалия землю для возведения новой системы ограждений. Министр внутренних дел также выступил с критикой правительства штата во главе с Маматой Банерджи. Он заявил, что Западная Бенгалия погрязла в насилии, прекратить которое можно лишь свергнув ведущую партию штата «Всеиндийский тринамул конгресс».

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Зарубежная хроника
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