Индия закупит у США 73 тысячи штурмовых винтовок

Нью-Дели, , 14:09 — REGNUM Правительство Индии одобрило приобретение у США 73 тысяч штурмовых винтовок производства компании «SIG Sauer». Об этом 3 февраля сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Официальный представитель министерства обороны Индии подчеркнул, что закупка штурмовых винтовок будет осуществлена в рамках ускоренной процедуры: договор на покупку вооружения будет заключен в течение недели. Сообщается, что «SIG Sauer» должен будет поставить 73 тысячи штурмовых винтовок в течение одного года.

По словам представителя министерства обороны Индии, новое стрелковое вооружение поступит в распоряжение войск, размещенных на границе Индии с Пакистаном и Китаем. Штурмовые винтовки «SIG Sauer» заменят стрелковое оружие индийского производства под названием «INSAS». Сообщается, что для полного обновления стрелкового вооружения сухопутных войск Индии потребуется более 700 тысяч винтовок калибра 7,62 мм.