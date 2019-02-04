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Индия закупит у США 73 тысячи штурмовых винтовок

Политика

Новое стрелковое вооружение заменит штурмовые винтовки индийского производства под названием «INSAS»

Нью-Дели, 4 февраля 2019, 14:09 — REGNUM  Правительство Индии одобрило приобретение у США 73 тысяч штурмовых винтовок производства компании «SIG Sauer». Об этом 3 февраля сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Официальный представитель министерства обороны Индии подчеркнул, что закупка штурмовых винтовок будет осуществлена в рамках ускоренной процедуры: договор на покупку вооружения будет заключен в течение недели. Сообщается, что «SIG Sauer» должен будет поставить 73 тысячи штурмовых винтовок в течение одного года.

По словам представителя министерства обороны Индии, новое стрелковое вооружение поступит в распоряжение войск, размещенных на границе Индии с Пакистаном и Китаем. Штурмовые винтовки «SIG Sauer» заменят стрелковое оружие индийского производства под названием «INSAS». Сообщается, что для полного обновления стрелкового вооружения сухопутных войск Индии потребуется более 700 тысяч винтовок калибра 7,62 мм.

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Зарубежная хроника
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