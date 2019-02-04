82-летний президент Алжира будет переизбираться на пятый срок

Алжир, , 13:56 — REGNUM 3 февраля премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья заявил о том, что 82-летний президент страны Абдель Азиз Бутефлика будет избираться на пятый срок. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, президент сообщит о своем решении в «Обращении к алжирскому народу», которое будет опубликовано в скором времени.

Государственный деятель также отметил, что «все факты налицо: президент точно вступит в предвыборную гонку».

Несмотря на то, что у нынешнего президента зафиксированы большие проблемы со здоровьем, Уяхья уверен, что Бутефлика остается лучшим кандидатом на пост президента. Алжирский лидер частично парализован, так как недавно пережил сердечный приступ, и очень редко появляется на публике.

Источник добавляет, что другие два кандидата уже заявили о своем намерении вступить в предвыборную гонку.