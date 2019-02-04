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ООН требует обеспечения безопасности палестинцев на территории Израиля

Политика

Также она требует достижения согласия между сторонами палестино-израильского конфликта в вопросе защиты прав арабского населения в Израиле

Рамалла , 4 февраля 2019, 14:12 — REGNUM  3 февраля Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерреш потребовал от Израиля обеспечения полной безопасности палестинцев на территории Израиля. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, данное заявление было сделано после отмены мандата TIPH — Сил временного присутствия в Хевроне, действующего под эгидой ООН. Антониу Гутерреш призвал обе стороны конфликта прийти к соглашению по предоставлению защиты арабам в Израиле.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик поблагодарил представителей пяти стран, которые вносили свой вклад в преодоление конфликта и защиту палестинского населения под мандатом TIPH на протяжении 22 лет. Среди них он назвал Швейцарию, Швецию, Норвегию, Италию и Турцию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что страна приняла решение о прекращении мандата вследствие его «необъективности».

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Зарубежная хроника
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