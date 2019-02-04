ООН начала подготовку проекта доклада по делу Хашогги

Эр-Рияд, , 12:53 — REGNUM 3 февраля Организация Объединенных Наций начала подготовку проекта доклада по делу Джамаля Хашогги — саудовского журналиста, убитого во время посещения Генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, Эр-Рияд отказал специальному докладчику ООН по этому вопросу Агнес Калламард в сотрудничестве в расследовании убийства.

Уже на этой неделе Калламард покинет Турцию, где она проводила расследование, однако «неясно, позволит ли работа спецдокладчика приблизиться к пониманию реальных мотивов и обстоятельств преступления».

Агнес Калламард, являющаяся спецдокладчиком ООН по вопросам внесудебных разбирательств, призналась, что она разочарована той информацией, которую она получила от официальных лиц Турции, включая министров, представителей разведки и прокуратуры.

Калламард также был предоставлен доступ к аудиозаписи, зафиксировавшей последние минуты убитого журналиста. Однако информация, полученная в ходе расследования, позволила спецдокладчику ООН начать подготовку проекта доклада по делу Джамаля Хашогги.