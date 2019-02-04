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Из мэрии Новосибирска уволился начальник управления по жилищным вопросам

Политика

Эту должность Дмитрий Рыбалко занимал с сентября 2014 года

Из мэрии Новосибирска уволился начальник управления по жилищным вопросам
Иллюстрация: Novo-sibirsk.ru
Скриншот с официального сайта мэрии Новосибирска

Новосибирск, 4 февраля 2019, 12:50 — REGNUM  Из мэрии Новосибирска сегодня, 4 февраля, уволился начальник управления по жилищным вопросам Дмитрий Рыбалко. Распоряжение об увольнении подписал мэр города Анатолий Локоть, сообщает сайт «Новосибирские новости».

Рыбалко уволен «по инициативе работника» (ст. 77 ч. 3 Трудового кодекса РФ).

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM на официальном сайте мэрии Рыбалко до сих пор значится как начальник управления.

Скриншот с официального сайта мэрии Новосибирска
Иллюстрация: Novo-sibirsk.ru
Скриншот с официального сайта мэрии Новосибирска

Отметим, что должность руководителя управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрий Рыбалко занимал более четырёх лет. Временно исполняющий обязанности главы управления пока ещё не назначен.

Согласно официальным данным, Дмитрий Рыбалко родился с 2012 года занимал пост главного специалиста отдела по осуществлению проверок деятельности управляющих организаций комитета мэрии Новосибирска по работе с управляющими организациями, с 2013 года работал в администрации губернатора и правительства Новосибирской области. В 2014 году сначала стал начальником отдела по организационному обеспечению деятельности первого заместителя мэра города Новосибирска Андрея Ксензова. А в сентябре того же года — начальником управления по жилищным вопросам мэрии.

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