Премьер Японии не уволит министра труда, несмотря на «скандал с данными»

Токио, , 12:52 — REGNUM 3 февраля из правительственных источников стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ старается избежать увольнения министра труда Такуми Нэмото. Абэ опасаясь возникновения «эффекта домино», который может повлечь отставка министра. В 2007 году подобное уже случалось: министры кабинета Абэ уходили друг за другом из-за скандалов.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», скандал с Министерством труда случился из-за заведомо неправильных данных, которые составлялись на протяжении несколько лет. Когда информация всплыла, оказалось, что без пособий и компенсаций остались 10 миллионов граждан.

«Это продолжалось довольно долго, мне жаль, что мы не смогли это вовремя распознать», — заявил премьер перед парламентом. Позже Абэ сказал, что вина лежит на его администрации лишь частично: проблема возникла еще до прихода его кабинета к власти в 2012, когда правила ныне несуществующая Демократическая партия.