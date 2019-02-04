Госсекретаря Помпео побуждают идти на президентские выборы

Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео «абсолютно не покидает» свой пост ради самостоятельной политической карьеры, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает АР.

Трамп рассказал, что «лучшие республиканцы» подбадривают Помпео баллотироваться в Сенат, однако это не значит, что Помпео оставит свой нынешний пост. Решение давнего сенатора-республиканца Пэта Робертса уйти в отставку побудило других сенаторов Республиканской партии призвать Помпео на 2020 год, когда состоятся следующие выборы президента. Он рассказал, что «побуждение» включало звонок от лидера большинства в Сенате Митча Макконнелла. По словам Трампа, Макконнелл, возможно, говорил с Помпео на тему 2020 года, но:

«Я задал ему вопрос на днях. Он говорит, что никуда не уйдет. Не думаю, что он это сделает. И он не хочет быть хромой уткой».

Сам Помпео, который служил четыре срока в Палате представителей и был при Трампе директором ЦРУ до перехода в госдепартамент, вообще уклонился от прямого обсуждения этой темы. Он написал в твиттере, что ему нравится служить «самым старшим дипломатом Америки», возглавляя «выдающихся мужчин и женщин Государственного департамента, которые каждый день из кожи вон лезут, чтобы с гордостью доставлять американские ценности и американскую дипломатию во все уголки мира».