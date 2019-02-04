Главы Карачаево-Черкесии и Азербайджана договорились о сотрудничестве

Баку, , 12:44 — REGNUM Встреча главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась в Баку. Делегация КЧР совершила официальный визит в республику с целью установления новых точек взаимодействия между регионами.

В ходе встречи с главой Азербайджана 1 февраля Рашид Темрезов поблагодарил его за приглашение и прием делегации на столь высоком уровне.

«Считаю, что Азербайджан и Карачаево-Черкесия имеют хорошие возможности и взаимный интерес для экономического сотрудничества. Также в ходе встречи подчеркнул роль межрегионального сотрудничества в развитии отношений между Азербайджаном и Россией», — написал Темрезов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ходе встречи, в которой принимали участие представители руководства Азербайджана, были обсуждены вопросы расширения экономических отношений между субъектами.

Во время визита в Баку делегация из КЧР посетила два крупных предприятия — современный тепличный комплекс ООО «Грин Тек», выращивающий овощи и рассаду, и Балаханинский мусороперерабатывающий завод на базе эко-индустриального парка, который построен и эксплуатируется французской компанией CNIM.

Оба проекта, по словам Темрезова, представляют интерес для Карачаево-Черкесии, где действует крупнейший в России агрокомбинат «Южный» и решается вопрос об утилизации мусора в соответствии с новым законом, вступившим в силу в 2019 году.

Напомним, это уже не первая встреча главы КЧР с президентом Азербайджана. Субъекты связывают давние экономические связи и сотрудничество.

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