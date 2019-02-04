В комитете по здравоохранению Петербурга работают «силовики»

Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM Следственные действия проходят в понедельник, 4 февраля, в помещениях комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга на Малой Садовой улице. Причина внимания правоохранительных органов к комздраву пока не известна.

Факт проведения следственных мероприятий в комздраве подтвердили СМИ представители пресс-службы ведомства. По предварительным данным, в комитет по здравоохранению пришли сотрудники Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. Они изымают документы и электронные носители информации.

В самом комздраве затруднились с предположением о том, чем вызван визит следователей.

СМИ также сообщают, что одновременно следственные действия проходят в компании «Петербургские аптеки».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января председателем комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга был назначен Дмитрий Лисовец. Во главе комздрава он сменил академика РАН Михаила Дубину, возглавлявшего комитет с октября 2017 года и запустившего реформу городской медицины.