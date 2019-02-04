Иордания и Ирак вновь открывают кроссграничное сообщение

Амман, , 12:48 — REGNUM Ирак и Иордания 2 февраля официально открыли границу между двумя странами. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ «Аль-Арабия».

Церемонию открытия кроссграничного сообщения посетил премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди, а также его иорданский коллега Омар Раззаз.

Это событие, по мнению издания, свидетельствует о активизации отношений между соседними государствами. Мероприятие также посетили множество высокопоставленных лиц обеих стран

Ирак и Иордания также заключили ряд соглашений, в том числе, об открытии совместной приграничной промышленной зоны, о поставках в Иорданию 10 тысяч баррелей иракской нефти по сниженным ценам.