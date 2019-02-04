Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Иордания и Ирак вновь открывают кроссграничное сообщение

Политика

Это произошло на фоне значительного потепления отношений между государствами

Амман, 4 февраля 2019, 12:48 — REGNUM  Ирак и Иордания 2 февраля официально открыли границу между двумя странами. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ «Аль-Арабия».

Церемонию открытия кроссграничного сообщения посетил премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди, а также его иорданский коллега Омар Раззаз.

Это событие, по мнению издания, свидетельствует о активизации отношений между соседними государствами. Мероприятие также посетили множество высокопоставленных лиц обеих стран

Ирак и Иордания также заключили ряд соглашений, в том числе, об открытии совместной приграничной промышленной зоны, о поставках в Иорданию 10 тысяч баррелей иракской нефти по сниженным ценам.

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Зарубежная хроника
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