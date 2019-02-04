Отношения России и стран Центральной и Восточной Европы обсудят в Новгороде

Великий Новгород, , 12:40 — REGNUM Возможно ли продолжение сотрудничества России и стран Центральной и Восточной Европы или же усиление конфронтации неизбежно? Текущую ситуацию в регионе обсудят участники международной молодежной Зимней школы «Отношения России со странами Центральной и Восточной Европы: в поиске нового формата», которая начала работу сегодня, 3 февраля, в Великом Новгороде.

В мероприятии принимают участие аспиранты, магистранты и студенты старших курсов ведущих вузов России, Польши, Словакии, Эстонии, Белоруссии. В течение нескольких дней участники будут обсуждать возможности для выстраивания политического диалога и проблемы и перспективы взаимовыгодного экономического сотрудничества между Россией и странами Центральной Европы и отдельными объединениями государств региона, вопросы региональной безопасности.

Перед участниками выступят эксперты в области международных отношений: Шимон Кардаш (научный сотрудник Центра восточных исследований, Варшава), Андраш Рац (доцент Католического университета Петера Пажмани, Будапешт), Фредерик Лабарр (координатор научного консорциума «Группа по стабилизации на Южном Кавказе»), Максим Саморуков (заместитель главного редактора Carnegie.ru, Москва), Сергей Маркедонов (доцент Российского государственного гуманитарного университета), Томаш Стражай (старший научный сотрудник Словацкой внешнеполитической ассоциации, Братислава), Бартоломей Островский (координатор Европейской ассоциации агентств местной демократии, Вроцлав), Леонид Карабешкин (профессор Евроакадемии, Таллин) и другие.

Зимняя школа продлится до 7 февраля. Мероприятие организовано Центром международной и региональной политики в сотрудничестве и при поддержке Фонда им. Фридриха Эберта, Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия», Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, Посольства Королевства Нидерландов в России, Русско-Балтийского медиацентра, группы компаний Темпесто.