Уважение к русскому языку: почему не «в», а «на Украине»

Москва, , 12:38 — REGNUM Пояснение, которое дали в ООН по поводу прозвучавших с Украины претензий на искажение норм русского языка, в главном правильное, но неточное и неполное. Начну с того, что следует говорить не о «литературных нормах» современного русского языка, а о «литературной норме» — в единственном числе. Более важно, однако, другое: вопрос в том, кто имеет право такую норму, формирующуюся в результате живого народного употребления, устанавливать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявление ООН о том, что употребляет предлог не «в», а «на» со словом «Украина».

"Понятно, что даже филологи-русисты в тех станах, в которых русский язык не имеет никакого официального статуса, к утверждению нормы могут иметь только косвенное отношение — через соответствующие российские институты. Причём речь идёт, конечно, о странах, в которых русский народ живет веками, традиционно. Понять разницу помогает нам тот же русский язык. Мы естественно говорим, что русский народ живёт на Украине или в Казахстане, но никогда не скажем, что русский народ живёт, например, в Аргентине или даже во Франции — там живут отдельные русские, в то время как народ в целом живёт у себя на Родине.

Соблюдение языковой нормы — это проявление уважения к своему языку и своему народу. Это уважение, защита своего языка — важнейшая черта здорового национального самосознания. Когда оно было у нас подорвано, мы пошли на поводу у всяких «Таллиннов», «Алматы», «Кыргызстанов» и прочего нерусского. Почему нерусского? Да просто потому, что красота письменной речи и благозвучие — органичные черты русского языка, его суть.

В 2000-х навязанное нам с «перестройкой» ущербное отношение к своему исконному стало исправляться. Это хороший, обнадёживающий знак, в том числе и с точки зрения политики. Но защищать свой язык надо, конечно же, не только от внешних, но и от внутренних порождённых культурной деградацией искажений», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Организации Объединенных Наций (ООН) на странице в соцсети Twitter дали ответ интернет-пользователям по поводу того, почему ООН употребляет предлог не «в», а «на» со словом «Украина».

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