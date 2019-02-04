В Ливане впервые в истории министром внутренних дел стала женщина

Бейрут, , 15:07 — REGNUM В Ливане впервые в истории Арабского мира женщина была назначена министром внутренних дел. На эту должность назначена Райа Хассан, и ранее она уже занимала пост министра финансов. Об этом сообщает новостное издание «Аш-Шарк аль-Аусат»,

Источники, близкие к премьер-министру Ливана Сааду Харири, говорят, что он сделал выбор в пользу Райи Хассан для расширения прав и возможностей женщин, а также потому что она уже доказала свою компетентность, будучи министром финансов.

Премьер-министр также назначил еще трех женщин на министерские позиции: Нада Бустани Хури получила портфель министра энергетики и водообеспечения, Мэй Чидиак стала госминистром по административному развитию, а Виолетт Хайралла Сафади получила пост госминистра по делам женщин.

«Я горжусь ливанскими женщинами, горжусь четырьмя женщинами-министрами в правительстве, горжусь первой женщиной-министром внутренних дел в Арабском мире, горжусь будущим и горжусь Ливаном», — написал в Твитере премьер-министр Харири после объявления состава нового правительства.