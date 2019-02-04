Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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США призвали правительство Ливана лишить госфинансирования Хезболлу

Политика

Соединенные Штаты опасаются, что деньги министерств, которые возглавили представители движения, пойдут на его финансирование

Бейрут, 4 февраля 2019, 16:37 — REGNUM  США призвали правительство Ливана полностью лишить Хезболлу госфинансирования после того, как шиитское движение получило рекордные три места в кабинете министров, сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ «Аль-Арабия».

Официальный представитель Госдепартамента Роберт Палладио подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы работать с новым правительством Саада аль-Харири и приветствуют прорыв в разрешении восьмимесячного политического кризиса в стране.

«Однако мы озабочены, что Хезболле, организации, которая признана террористической в США, удалось занять министерские посты. Мы призываем новое правительство обеспечить такое положение вещей, чтобы ресурсы этих министерств не направлялись на поддержку Хезболлы», — говорится в заявлении Палладио.

Хезболла является союзником президента Сирии Башара Асада, а боевое крыло организации участвовало в боях против сирийской оппозиции. В то же время, она является крупной политической партией в Ливане, и занимает заметное место в его политической системе.

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Зарубежная хроника
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