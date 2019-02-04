В Иордании пройдут переговоры по обмену пленными в Йемене

Сана, , 14:58 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Иордании Суфьян аль-Кудах заявил, что в стране при поддержке ООН пройдут переговоры по вопросу обмена пленными между официальным правительством Йемена и хуситами. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ «Al Arabia».

По словам аль-Кудаха, Иордания согласилась стать организатором переговоров по запросу ООН.

Уже на протяжении четырех лет вооруженные силы хуситов ведут войну с официальным правительством Йемена. На недавних мирных переговорах в Швеции стороны договорились предпринять ряд мер по укреплению доверия, в том числе обмен тысяч пленных. Однако реализация соглашений идет медленно и омрачается многочисленными нарушениями со стороны хуситов.

Ранее Госминистр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш призвал ООН предпринять необходимые действия, чтобы хуситы прекратили нарушать соглашение о прекращении огня.