Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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В Иордании пройдут переговоры по обмену пленными в Йемене

Политика

Иордания согласилась организовать переговоры по просьбе ООН

Сана, 4 февраля 2019, 14:58 — REGNUM  Официальный представитель Министерства иностранных дел Иордании Суфьян аль-Кудах заявил, что в стране при поддержке ООН пройдут переговоры по вопросу обмена пленными между официальным правительством Йемена и хуситами. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ «Al Arabia».

По словам аль-Кудаха, Иордания согласилась стать организатором переговоров по запросу ООН.

Уже на протяжении четырех лет вооруженные силы хуситов ведут войну с официальным правительством Йемена. На недавних мирных переговорах в Швеции стороны договорились предпринять ряд мер по укреплению доверия, в том числе обмен тысяч пленных. Однако реализация соглашений идет медленно и омрачается многочисленными нарушениями со стороны хуситов.

Ранее Госминистр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш призвал ООН предпринять необходимые действия, чтобы хуситы прекратили нарушать соглашение о прекращении огня.

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Зарубежная хроника
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