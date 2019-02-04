Алжирская оппозиция намерена бойкотировать президентские выборы

Алжир, , 15:55 — REGNUM Алжирская оппозиционная партия Объединение за культуру и демократию объявила, что собирается бойкотировать предстоящие президентские выборы из-за предполагаемого участия в них действующего президента Абдельазиза Бутефлики, сообщает новостное издание «Аш-Шарк аль-Аусат».

«Многочисленные нарушения конституции и продолжающееся подавление свобод лишили будущие выборы какого-либо доверия», — заявили в партии.

По словами официального представителя Объединения Яссина Айсуана, предстоящие выборы будут просто переназначением главы государства.

Президент Бутефлика все еще не подтвердил свое участие в президентской гонке, однако у него еще есть срок до 3 марта, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата. 81-летний политик находится у власти с 1999 года, но с 2013 года редко появляется на публике и передвигается в инвалидной коляске.

Отмечается, что старейшая оппозиционная партия Алжира Фронт социалистических сил также объявила, что не будет выдвигать своего кандидата, и призвала к «активному, интенсивному и мирному» бойкоту выборов.