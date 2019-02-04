Парламент Косово принял закон о переговорах с Сербией

Приштина, , 12:28 — REGNUM Закон о работе, ответственности и компетенциях государственной делегации Косово в процессе диалога с Сербией принят Кувендом (парламентом) Косово в первом чтении.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в зале заседаний присутствовал 91 депутат. В поддержку законопроекта проголосовал 61 депутат.

Голосованию предшествовала ожесточенная полемика между членами оппозиции и правящей коалиции, причем особо отличились депутаты примыкающей к правящей коалиции Социал-демократической партии и оппозиционного Движения за самоопределение, которые обменялись многочисленными жесткими обвинениями в адрес друг друга.

Депутат движения за самоопределение Альбулена Хаджиу заявила, что отправит принятый закон на проверку в Конституционный суд, охарактеризовав его как «скандальный в политическом отношении и нарушающий Конституцию страны».