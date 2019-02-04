Париж признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Париж, , 12:18 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил сегодня, 4 февраля 2019 года, что спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо может «законно проводить президентские выборы» в стране, сообщает Le Figaro.

«Столкнувшись с отказом президента Венесуэлы Николаса Мадуро провести президентские выборы, которые прояснили бы ситуацию в Венесуэле и привели ее в чувство, мы считаем, что Хуан Гуайдо обладает способностью и легитимностью организовать эти выборы», — добавил глава МИД Франции.

Напомним, несколько европейских стран, в том числе Германия, Франция, Испания и Великобритания, дали Николасу Мадуро время назначить новые президентские выборы в стране, в случае отказа страны пообещали признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Срок был установлен до воскресенья, 3 февраля 2019 года.