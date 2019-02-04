Понедельник, 4 Февраля 2019 года
12:22:46 МСК

Париж признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Политика

Хуан Гуайдо может «законно проводить президентские выборы» в стране

Париж, 4 февраля 2019, 12:18 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил сегодня, 4 февраля 2019 года, что спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо может «законно проводить президентские выборы» в стране, сообщает Le Figaro.

«Столкнувшись с отказом президента Венесуэлы Николаса Мадуро провести президентские выборы, которые прояснили бы ситуацию в Венесуэле и привели ее в чувство, мы считаем, что Хуан Гуайдо обладает способностью и легитимностью организовать эти выборы», — добавил глава МИД Франции.

Напомним, несколько европейских стран, в том числе Германия, Франция, Испания и Великобритания, дали Николасу Мадуро время назначить новые президентские выборы в стране, в случае отказа страны пообещали признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Срок был установлен до воскресенья, 3 февраля 2019 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить