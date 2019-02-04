Американцы тренируют бойцов албанских спецслужб для отправки в Афганистан

Тирана, , 13:02 — REGNUM В течение двух недель американская команда «SEAL» проводила учения в окрестностях албанской столицы Тираны, в которых участвовали бойцы албанских спецслужб, которые в дальнейшем будут участвовать в работе миссии НАТО в Афганистане.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», 3 февраля посольство США в Албании опубликовало следующий пост в Фейсбук:

«Команда «SEAL» (Морские, воздушные и наземные команды) флота США провела совместные военные учения с Албанскими специальными службами в деревне, располагающейся на базе Специальных служб и Командования в окрестностях Тираны, предназначенной для военных учений. Эти две недели использовались как возможность для проведения обучения бойцов албанских спецслужб перед их отправкой в Афганистан в составе миссии НАТО».

К записи были прикреплены фотографии с учений.