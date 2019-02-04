Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Американцы тренируют бойцов албанских спецслужб для отправки в Афганистан

Политика

Команда «SEAL» провела совместные учения с албанцами

Тирана, 4 февраля 2019, 13:02 — REGNUM  В течение двух недель американская команда «SEAL» проводила учения в окрестностях албанской столицы Тираны, в которых участвовали бойцы албанских спецслужб, которые в дальнейшем будут участвовать в работе миссии НАТО в Афганистане.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», 3 февраля посольство США в Албании опубликовало следующий пост в Фейсбук:

«Команда «SEAL» (Морские, воздушные и наземные команды) флота США провела совместные военные учения с Албанскими специальными службами в деревне, располагающейся на базе Специальных служб и Командования в окрестностях Тираны, предназначенной для военных учений. Эти две недели использовались как возможность для проведения обучения бойцов албанских спецслужб перед их отправкой в Афганистан в составе миссии НАТО».

К записи были прикреплены фотографии с учений.

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Зарубежная хроника
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