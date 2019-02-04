Парламент Косово принял закон о бюджете: зарплаты госслужащих увеличены

Приштина, , 14:54 — REGNUM 3 февраля Кувенд (парламент) Косово принял законопроект о бюджете частично признанной республики на 2019 год.

Несмотря на то, что депутаты «Сербского списка» воздержались от голосования за проект бюджета, правительственной коалиции удалось набрать необходимое количество голосов, поскольку некоторые оппозиционные партии высказались в поддержку правительства. Это помогло предотвратить приостановку работы косовского правительства.

Как сообщает албанское новостное агентство «Аbcnews», правительственной коалиции удалось заручиться поддержкой оппозиционной социал-демократической партии по законопроекту о бюджете и прибавить к своим 53 голосам ещё 12. Таким образом исправленный закон набрал 65 из 120 голосов.

Также парламент принял закон о росте зарплат служащих госсектора. Напомним, что 1 февраля правительству удалось прийти к соглашению с представителями науки и образования, которое положило конец забастовке педагогов, длившейся три недели, и позволило пятистам тысячам учащихся вернуться к занятиям.

Планируемый дефицит бюджета в 2019 году составит 2%. Около 800 миллионов евро пойдет на развитие инфраструктуры, главным образом на ремонт и строительство дорог.

По словам премьер-министра Рамуша Харадиная, принятый бюджет будет способствовать росту ВВП на 4,7%. По прогнозам Международного Валютного Фонда экономический рост в Косово в 2019 году составит 4,2%, что несколько больше, чем в 2018 году — 4%.