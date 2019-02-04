Демократическая партия Албании представила новую экономическую программу

Тирана, 4 февраля 2019, 12:15 — REGNUM Председатель Демократической партии Албании (ПД) Люльзим Баша рассказал предпринимателям и представителям бизнес-сообществ о новой политической программе Демократической партии. Об этом сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi».
Своей целью ПД, находящаяся сейчас в оппозиции, ставит освобождение экономики от трех зол — бюрократии, олигархии и преступности.
Декриминализация институтов государственной власти должна осуществляться посредством проверки политиков на наличие явных и неявных связей с криминалом. Согласно имеющейся у ПД информации региональные руководители, министры и даже премьер-министр Эди Рама связаны с организованной преступностью.
При этом борьба с олигархией должна быть не менее ожесточенной, чем борьба с криминалом. Горстка компаний олигархов и их марионетки получают почти все государственные тендеры, концессионные соглашения, разрешения и лицензии по выгодным для них ценам из фондов, которые они сами создают и сами же используют. Это ведет к росту государственного долга, от чего страдает каждый албанец. Олигархия в сотрудничестве с режимом Эди Рамы подрывает деятельность малого, среднего и даже крупного бизнеса, если тот не является частью этого сговора.
Демократическая партия предлагает конкретные шаги для борьбы с этой системой:
- Прекращение действия контрактов или разрешений, выданных в обход правил свободной конкуренции в течение первых ста дней после прихода ПД к власти.
- Облегчение условий входа на рынок и выхода из него.
- Облегчение прохождения проверок для предпринимателей:
- В течение первых 100 дней правления ПД инспектора, злоупотреблявшие своими полномочиями, будут лишены должностей.
- Сокращение продолжительности инспекторской проверки со 100 и более дней до пяти.
- Снижение уровня бюрократизации.
- Создание специальной команды при правительстве, состоящей из чиновников и представителей частного сектора, обладающей полномочиями для проведения законодательных и институциональных реформ.
- Упрощение налоговой системы.
- Повышение порога регистрации на НДС для малых предприятий с 2 миллионов лек до 14 миллионов лек (соответственно 2 и 14 тысяч долларов или 1 млн 196 тысяч и 8 миллионов 378 тысяч рублей).
- Фиксированная ставка налогообложения для малого бизнеса — 0,5%.
- Снижение страховых выплат с 24% до 18% для самозанятых и до 9% для остальных работников.