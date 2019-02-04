Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Демократическая партия Албании представила новую экономическую программу

Политика

Своей целью ПД ставит освобождение экономики от бюрократии, олигархии и преступности

Тирана, 4 февраля 2019, 12:15 — REGNUM  Председатель Демократической партии Албании (ПД) Люльзим Баша рассказал предпринимателям и представителям бизнес-сообществ о новой политической программе Демократической партии. Об этом сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi».

Своей целью ПД, находящаяся сейчас в оппозиции, ставит освобождение экономики от трех зол — бюрократии, олигархии и преступности.

Декриминализация институтов государственной власти должна осуществляться посредством проверки политиков на наличие явных и неявных связей с криминалом. Согласно имеющейся у ПД информации региональные руководители, министры и даже премьер-министр Эди Рама связаны с организованной преступностью.

При этом борьба с олигархией должна быть не менее ожесточенной, чем борьба с криминалом. Горстка компаний олигархов и их марионетки получают почти все государственные тендеры, концессионные соглашения, разрешения и лицензии по выгодным для них ценам из фондов, которые они сами создают и сами же используют. Это ведет к росту государственного долга, от чего страдает каждый албанец. Олигархия в сотрудничестве с режимом Эди Рамы подрывает деятельность малого, среднего и даже крупного бизнеса, если тот не является частью этого сговора.

Демократическая партия предлагает конкретные шаги для борьбы с этой системой:

  1. Прекращение действия контрактов или разрешений, выданных в обход правил свободной конкуренции в течение первых ста дней после прихода ПД к власти.
  2. Облегчение условий входа на рынок и выхода из него.
  3. Облегчение прохождения проверок для предпринимателей:
  4. В течение первых 100 дней правления ПД инспектора, злоупотреблявшие своими полномочиями, будут лишены должностей.
  5. Сокращение продолжительности инспекторской проверки со 100 и более дней до пяти.
  6. Снижение уровня бюрократизации.
  7. Создание специальной команды при правительстве, состоящей из чиновников и представителей частного сектора, обладающей полномочиями для проведения законодательных и институциональных реформ.
  8. Упрощение налоговой системы.
  9. Повышение порога регистрации на НДС для малых предприятий с 2 миллионов лек до 14 миллионов лек (соответственно 2 и 14 тысяч долларов или 1 млн 196 тысяч и 8 миллионов 378 тысяч рублей).
  10. Фиксированная ставка налогообложения для малого бизнеса — 0,5%.
  11. Снижение страховых выплат с 24% до 18% для самозанятых и до 9% для остальных работников.

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Зарубежная хроника
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