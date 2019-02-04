Демократическая партия Албании представила новую экономическую программу

Тирана, , 12:15 — REGNUM Председатель Демократической партии Албании (ПД) Люльзим Баша рассказал предпринимателям и представителям бизнес-сообществ о новой политической программе Демократической партии. Об этом сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi».

Своей целью ПД, находящаяся сейчас в оппозиции, ставит освобождение экономики от трех зол — бюрократии, олигархии и преступности.

Декриминализация институтов государственной власти должна осуществляться посредством проверки политиков на наличие явных и неявных связей с криминалом. Согласно имеющейся у ПД информации региональные руководители, министры и даже премьер-министр Эди Рама связаны с организованной преступностью.

При этом борьба с олигархией должна быть не менее ожесточенной, чем борьба с криминалом. Горстка компаний олигархов и их марионетки получают почти все государственные тендеры, концессионные соглашения, разрешения и лицензии по выгодным для них ценам из фондов, которые они сами создают и сами же используют. Это ведет к росту государственного долга, от чего страдает каждый албанец. Олигархия в сотрудничестве с режимом Эди Рамы подрывает деятельность малого, среднего и даже крупного бизнеса, если тот не является частью этого сговора.

Демократическая партия предлагает конкретные шаги для борьбы с этой системой: