Союз внутри союза: Быть ли новому интеграционному проекту в Туркестане?

Астана, , 12:00 — REGNUM «Если Астана и Ташкент смогут оперативно решать возникающие вопросы, которые неизбежны при сближении двух стран — это будет означать серьезную заявку на новое интеграционное объединение», — заявил эксперт по Туркестану на условиях анонимности, комментируя ИА REGNUM возможность создания Центральноазиатского союза.

Идею проекта «Silk Visa» — введения общих виз для Казахстана и Узбекистана озвучили еще в 2018 году. Стороны планировали запустить этот процесс в течение февраля 2019 года.

По мнению некоторых аналитиков, «туркестанский шенген» в случае успешной реализации станет первым шагом к объединению региона.

«Узбекистан продолжает вести активную внешнюю политику. Пока Ташкент действует с максимальной осторожностью, стараясь не заступать на территорию интересов Казахстана. Однако, с расширением сфер влияния, которое неизбежно возникнет, это только вопрос времени — интересы Ташкента и Астаны пересекутся, и тогда возможен конфликт интересов», — считает эксперт.

По его словам, Ташкент «не видит себя в союзе с Россией», но понимает, что «отгораживаться от соседей уже невыгодно».

"Несмотря на очень нечеткие контуры нового проекта, Ташкент, по всей видимости, видит себя в качестве «центра» нового союза», — пояснил политолог.

Что касается Казахстана, непосредственного инициатора проекта Silk Visa, то его позиция, как утверждает собеседник редакции, основана на двух фактах:

«Во-первых, Акорда недовольна положением дел в ЕАЭС. Это не только внутренние проблемы — борьба за рынок, вопросы контрабанды и вольное отношение к правилам союза. Но и вопрос лояльности Москве и Минску в вопросах внешнеполитического курса.

Во-вторых, Казахстан хочет извлечь максимальные выгоды от сотрудничества с Китаем. Но некоторые неформальные договоренности между Астаной и Москвой могут это сотрудничество тормозить, а то и вовсе блокировать. Поэтому совместный с Узбекистаном проект может быть интересен Казахстану как площадка, альтернативная Евразийскому союзу».

По мнению эксперта, если Астана и Ташкент смогут оперативно решать возникающие вопросы, которые неизбежны при сближении двух стран, то это будет означать «серьезную заявку на новое интеграционное объединение».

"Что касается трех оставшихся республик — Киргизии, которая входит в ЕАЭС, Таджикистана, который членом ЕАЭС не является, но экономически очень привязан к России, Туркмении, которая переживает серьезный экономический кризис — то они преследуют цели менее амбициозные», — считает он.

Аналитик пояснил, что в 2019 году, «Бишкеку нужно «выжить любой ценой».

"Отсюда и сомнительные идеи по пополнению бюджета за счет иностранных инвесторов и увеличения платы за пользование водой Казахстаном», — подчеркнул он.

Эксперт выразил уверенность в том, что «положение Таджикистана если и отличается от положения северного соседа, то не на много».

"Экономика страны по-прежнему не демонстрирует признаки устойчивого роста. А формальные показатели, которыми кормят доноров и потенциальных инвесторов нужны для привлечения дополнительных средств в экономику», — сказал он.

Исходя их сказанного, собеседник редакции подчеркнул, что «по большей части, Душанбе и Бишкеку все равно, кого поддерживать и на какие союзы соглашаться — они пойдут туда, где им больше и быстрее заплатят».

Что касается позиции внешних игроков, которым наметившийся союз может «смешать все карты», то положение на сегодня следующее:

«Москва, судя по официальной реакции — не в восторге от происходящих с Туркестане процессов, вызванных с одной стороны активностью Ташкента, а с другой накопившимися проблема внутри ЕАЭС».

Вторым игроком, чье мнение «не стоит сбрасывать со счетов» эксперт назвал Китай.

«Пекин остается одним из главных инвесторов и торговых партнеров стран региона. Сейчас сдержанность Пекина можно объяснить разве что тем, что пока в проекте «объединения Туркестана» больше вопросов, чем ответов. Достаточно того факта, что эта идея обсуждается более десяти лет, но дальше разговоров дело не продвигается. Слишком много скрытых амбиций, нерешенных проблем, противоречий и обид накопилось между странами Туркестана», — сказал эксперт.