В Бангладеш прошла «чайная» встреча премьера с представителями партий

Дакка, , 16:44 — REGNUM В резиденции премьер-министра Бангладеш Хасины Вазед прошла «чайная» встреча главы правительства с лидерами крупных политических партий и движений страны. В мероприятии отказались участвовать коалиционные «Национальный единый фронт» и «Левый фронт».

Представители «Национальной партии», являющейся официальной парламентской оппозицией, позитивно оценили результаты встречи. По их словам, подобные неформальные мероприятия благоприятно скажутся на будущем страны. «Чайная» встреча задумывалась как неформальный форум для дискуссий о политическом состоянии Бангладеш.

Напомним, что в конце 2018 г. в Бангладеш прошли всеобщие парламентские выборы. По их результатам правящая партия сохранила большинство. Влиятельная оппозиционная коалиция «Национальный единый фронт», потерпевшая разгромное поражение, отказывается от диалога с властями и требует проведения досрочных выборов.