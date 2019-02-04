Герой войны в Бангладеш: депутатов растерзают за принятие присяги

Дакка, , 15:26 — REGNUM Кадер Сиддики, часто называемый в прессе «бенгальским героем» за свои заслуги в ходе освободительной войны против Пакистана в 1971 г., а ныне лидер оппозиционной «Рабоче-крестьянской народной лиги» заявил, что люди на улицах растерзают оппозиционных депутатов за принятие присяги. Об этом сообщает информационное агентство «Протхом Ало».

Также Кадер Сиддики заявил, что его партия больше не будет участвовать в каких-либо выборах, которые будут проводиться при нынешнем составе правительства и избиркома. Кроме того, по его словам, его однопартийцы не будут вести никаких дел с властями страны.

Кадер Сиддики и его «Рабоче-крестьянская народная лига» являются важными членами оппозиционной коалиции «Национальный единый фронт». Напомним, что в декабре 2018 г. в Бангладеш прошли всеобщие парламентские выборы, закрепившие власть правящей партии «Народная лига». Некоторые депутаты от оппозиции до сих пор отказываются принять присягу.