Меркель летит в Токио на встречу с императором Японии

Берлин, , 11:55 — REGNUM 4 февраля с визитом в Японию прибывает канцлер Германии Ангела Меркель. Ее ждет встреча с императором Акихито, наследным принцем Нарухито и все причитающиеся почести, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

1 февраля вступило в силу соглашение о свободной торговле между Японией и Европейским союзом (ЕС), получившее одобрение Европейской комиссии и правительства Германии как символ «открытой и справедливой торговли» и как «явный сигнал против протекционизма». На этом фоне визит Меркель в Японию становится символом совместного сопротивления политике президента США Дональда Трампа.

Согласно правительственным кругам в Берлине, Ангела Меркель хочет послать «мощный сигнал о том, что Германия рассматривает Японию как близкого и стабильного партнера даже при все более сложных глобальных политических условиях».

Центральными темами переговоров Меркель будут северокорейская ядерная и ракетная программа и политика Китая, борющегося за глобальное влияние. Япония выступает против него со своей концепцией свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и ищет партнеров для своих проектов в Африке. Кроме того, в Японии внимательно следят за растущей военной ролью ЕС и созданием Европейского оборонного фонда. В Токио заинтересованы сотрудничеством в сфере безопасности.

Меркель сопровождает бизнес-делегация из 12 представителей различных компаний, в том числе из ИТ-сферы. В Токио она планирует осмотреть лабораторию искусственного интеллекта фирмы NEC и посетить немецко-японскую экономическую конференцию.

Торговля между Германией и Японией в последнее время значительно увеличилась. Объем вырос с €37,2 млрд евро в 2015 году до €42,5 млрд евро в 2017 году. Япония является вторым по величине торговым партнером Германии в Азии, а Германия — самый важный партнер Японии из стран ЕС.