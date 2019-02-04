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Оппозиция в Бангладеш выйдет на улицы, чтобы освободить своего лидера

Политика

По мнению лидеров оппозиционной «Националистической партии Бангладеш», единственным способом освободить своего бывшего председателя является организация массовых митингов

Дакка, 4 февраля 2019, 12:26 — REGNUM  Вице-председатель влиятельной оппозиционной «Националистической партии Бангладеш» и один из адвокатов ее бывшего лидера Халеды Зии, Кхандакар Махбуб Хуссейн заявил, что только организация массовых митингов поможет освободить политика, осужденную за коррупцию в феврале 2018 года. Об этом сообщает информационное агентство «Протхом Ало».

Кхандакар Махбуб Хуссейн заявил, что добиться освобождения Халеды Зии только юридическими методами невозможно. Он призвал оппозиционных лидеров объединиться ради этой важной цели. Также он назвал политическое преследование Халеды Зии местью политическому противнику со стороны правительства, которое, по его мнению, стремится к формированию однопартийной системы.

Напомним, что в декабре 2018 года в Бангладеш прошли всеобщие парламентские выборы. «Националистическая партия Бангладеш» потерпела на них разгромное поражение, получив всего семь мандатов.

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Зарубежная хроника
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