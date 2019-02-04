Австралия признала причастность к гибели гражданского населения в Ираке

Багдад, , 11:57 — REGNUM Официальные представители Австралии заявили, что страна «возможно была причастна» к гибели 18 гражданских лиц в Ираке в результате ракетного удара по Мосулу в 2017 году. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, авиаудар был осуществлен в рамках обширной кампании по уничтожению всех террористических ячеек в Ираке.

Данное заявление было сделано министром обороны Австралии Кристофером Пайном, который отметил, что целью авиаудара были позиции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле.

В результате авиаударов, нанесенных коалицией во главе с США, погибло более 1000 гражданских, при этом самые мощные из ударов зафиксированы в Мосуле. Эксперты полагают, что коалиция в ходе борьбы за этот город часто применяла свои воздушные силы «недостаточно обоснованно».