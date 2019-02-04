В Йемене в результате атаки арабской коалиции убит лидер хуситов

Сана, , 14:51 — REGNUM В результате авиаудара по йеменскому городу Хадджа был убит лидер хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов, Абдулла Аббас Джаххаф.

Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, ракетный удар был осуществлен арабской коалицией во главе с Королевством Саудовская Аравия и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Источник также добавляет, что авиаудар разрушил позиции хуситов в регионе Кашар, который был осажден группировкой на протяжении нескольких дней.

В то же время хуситы продолжают сохранять свои позиции в Аль-Эбьясе, а также в некоторых близлежащих районах, откуда они периодически применяют тяжелую артиллерию.