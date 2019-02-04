Правительство рекомендовало доработать законопроект о Рунете

Москва, , 11:40 — REGNUM Правительство РФ поддержало законопроект об устойчивости Рунета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом говорится в отзыве правительства, поступившем в Госдуму.

При этом авторам инициативы, среди которых член Совфеда Андрей Клишас, указали на то, что не определены источники финансирования по обеспечению операторов необходимым оборудованием для пропуска трафика.

Также оговаривается, что установка оборудования не должна привести к ухудшению качества связи в России.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, направленный на устойчивость российского сегмента интернета. Авторы обратили внимание на то, что ключевые элементы структуры, а именно — корневые сервера DNS, которые обеспечивают связанность всего интернета, находятся за пределами РФ. Предполагается установка специального оборудования, «отключающего» российский сегмент интернета от глобальной Сети.

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