ОАЭ отрицают взлом электронных устройств «дружественных государств»

Абу-Даби, , 12:39 — REGNUM Госминистр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш отрицает взлом спецслужбами Эмиратов электронных устройств «дружественных государств», а также американских граждан, сообщает саудовское новостное издание Arab News.

Отвечая на вопросы журналистов, Гаргаш признал, что у Объединенных Арабских Эмиратов есть «возможности в киберсфере», однако заявил, что они не используются против граждан государств, с которыми ОАЭ поддерживает дружественные отношения.

«Мы живем в проблемной части мира, и мы должны защищать себя. Однако мы не нацелены на дружественные страны и на американских граждан», — добавил госминистр.

Вопросы по поводу причастности ОАЭ к взлому устройств различных государств появились после того, как в конце января было опубликовано расследование, в котором утверждается что с начала 2016 года спецслужбы ОАЭ взламывали смартфоны высших лиц Турции и Катара, а также сотен сотрудников их правительства.