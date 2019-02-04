Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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ОАЭ отрицают взлом электронных устройств «дружественных государств»

Политика

Недавно была опубликована информация о взломах спецслужбами ОАЭ высокопоставленных лиц Турции и Катара

Абу-Даби, 4 февраля 2019, 12:39 — REGNUM  Госминистр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш отрицает взлом спецслужбами Эмиратов электронных устройств «дружественных государств», а также американских граждан, сообщает саудовское новостное издание Arab News.

Отвечая на вопросы журналистов, Гаргаш признал, что у Объединенных Арабских Эмиратов есть «возможности в киберсфере», однако заявил, что они не используются против граждан государств, с которыми ОАЭ поддерживает дружественные отношения.

«Мы живем в проблемной части мира, и мы должны защищать себя. Однако мы не нацелены на дружественные страны и на американских граждан», — добавил госминистр.

Вопросы по поводу причастности ОАЭ к взлому устройств различных государств появились после того, как в конце января было опубликовано расследование, в котором утверждается что с начала 2016 года спецслужбы ОАЭ взламывали смартфоны высших лиц Турции и Катара, а также сотен сотрудников их правительства.

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Зарубежная хроника
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