США прекращают предоставлять финансовую помощь Палестине

Рамалла , , 12:35 — REGNUM США полностью прекращают оказывать финансовую помощь Палестине, сообщает международная медиакорпорация со штаб-квартирой в Дохе Al Jazeera со ссылкой на официальные лица в американском правительстве.

Данное решение было принято по запросу самой Палестинской администрации из-за боязни судебных разбирательств, так как согласно новому антитеррористическому законодательству, граждане США теперь имеют право предъявлять иски получателям иностранной помощи за предполагаемое участие в «военных действиях».

«Мы не желаем получать какие-либо деньги, если это может заставить нас предстать перед судом», — заявил Саеб Эрекат, высокопоставленное лицо в Палестинской администрации.

В результате данного решения Палестина лишится около 60 миллионов долларов международной помощи, которая предназначалась для обеспечения мира и безопасности на Западном берегу. Также отмечается, что в 2018 году Агентство США по международному развитию уже значительно сокращало международную помощь Палестинским территориям, однако в тот раз это было связано с приоритетами политики Дональда Трампа.